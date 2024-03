Scottish and Southern Energy Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Sse-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1710,13 GBP für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1582 GBP, was einem Unterschied von -7,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1680,84 GBP zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-5,88 Prozent Abweichung) eine "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Sse-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Sse-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,76, was unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent) liegt. Die Branche "Stromversorger" weist einen Wert von 1007,44 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Die Sse-Aktie weist einen RSI-Wert von 70,27 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI25-Wert von 58, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Bei einer Dividendenrendite von 3,99 % liegt die Sse-Aktie gegenüber dem Branchendurchschnitt Stromversorger um 1,09 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.