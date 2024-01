Scottie Resources Aktie: War das schon alles?

Scottie: Aktienanalyse zeigt schlechte Performance und neutrale Anlegerstimmung

Die Aktie von Scottie weist laut einer aktuellen Analyse eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Metalle und Bergbau" unrentabel ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Scottie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,85 Prozent, was einer Underperformance von -18,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Performance von Scottie um 18,24 Prozent niedriger. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Scottie überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell ist die Diskussion jedoch von vorwiegend negativen Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält Scottie somit auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Scottie bei einem Niveau von 57,14 eine "Neutral"-Einstufung aufweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,28 und ist damit ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Scottie derzeit eine schlechte Performance aufweist und auch das Anleger-Sentiment sich in eine neutrale Richtung bewegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit weder besonders attraktiv noch besonders unattraktiv ist.