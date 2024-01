Scottie Resources Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Scottie-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 53,85 neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Scottie-Aktie bei -28,85 Prozent, was 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,98 Prozent, und die Scottie-Aktie liegt mit 17,86 Prozent deutlich darunter. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Scottie-Aktie auf Basis des gleitenden 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert von 0,23 CAD deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt. Im Gegensatz dazu erhält sie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Scottie-Aktie unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt erhält die Scottie-Aktie auf Basis der technischen Analyse und Dividendenrendite ein "Neutral"-Rating.