Scottie Resources Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Scottie-RSI liegt bei 40, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Scottie derzeit einen 200-Tage-Durchschnitt von 0,23 CAD aufweist, während der letzte Schlusskurs bei 0,195 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -15,22 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,18 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Scottie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den sozialen Medien wurde Scottie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,85 Prozent erzielt, was 18,42 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,43 Prozent, und Scottie liegt aktuell 18,42 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.