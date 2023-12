Scott's Liquid Gold Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Scott's Liquid Gold liegt bei 14,29, was als "Gut" bewertet wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 43,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Scott's Liquid Gold ergibt die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ein langfristig neutrales Bild. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Scott's Liquid Gold beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Scott's Liquid Gold eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3.26%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Scott's Liquid Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

