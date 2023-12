Scotgold Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Scotgold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,53 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -59,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche führte. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Scotgold um 59,1 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Scotgold keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,13 GBP deutlich unter dem Wert von 12,5 GBP liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, da der letzte Schlusskurs nahe am Durchschnitt liegt.

Die Diskussionen über Scotgold in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Unternehmens führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Scotgold bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Scotgold-Analyse vom 14.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Scotgold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Scotgold-Analyse.

Scotgold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...