Scotgold Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Scotgold-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung für den RSI.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Scotgold-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -58,99 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung im Branchenvergleich. Auch bei der Dividendenausschüttung liegt Scotgold mit 0% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 9,03%, was zu einer weiteren schlechten Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scotgold-Aktie der letzten 200 Handelstage um -98,95 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Scotgold-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und der Dividendenpolitik schlechte bzw. neutrale Bewertungen.