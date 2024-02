Scorpion Minerals Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war kürzlich auch die Aktie von Scorpion Minerals ein viel diskutiertes Thema. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Scorpion Minerals beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Scorpion Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, wobei der Aktienkurs (0,016 AUD) um -68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 AUD, was einer Abweichung von -46,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Scorpion Minerals wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Scorpion Minerals führt bei einem Niveau von 83,33 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 82,61 ebenfalls ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".