Scorpion Minerals Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Sentiment und Buzz um Scorpion Minerals zeigt über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds. Die technische Analyse ergibt einen aktuellen Relative Strength Index (RSI) von 66,67, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 64 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und der letzten 50 Handelstage (GD50) deutlich unter dem aktuellen Kurs liegen, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.