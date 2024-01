Scorpion Minerals Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Scorpion Minerals-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,06 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scorpion Minerals-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was eine neutrale Bewertung für die Aktie ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 62,16 führt zu keiner überkauften oder -verkauften Situation. Insgesamt erhält die Scorpion Minerals-Aktie daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung bezüglich der Diskussionen über Scorpion Minerals. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse und eine neutrale bis positive Bewertung hinsichtlich des Sentiments und der Anleger-Stimmung.