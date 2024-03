Scorpio Tankers Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Scorpio Tankers":

Scorpio Tankers: Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Das Unternehmen Scorpio Tankers wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,76, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,67 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scorpio Tankers-Aktie zeigt einen Wert von 59 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 40,06) zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Scorpio Tankers mit einer Rendite von 15,87 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,14 Prozent in der Kategorie "Energie". Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Jedoch weist die Dividendenrendite von Scorpio Tankers mit 1,95 Prozent einen Wert auf, der 7,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Demnach könnte die Aktie aufgrund dieser Kennzahl als unrentables Investment betrachtet werden.

Insgesamt wird die Scorpio Tankers-Aktie auf fundamentalen und branchenspezifischen Basis als unterbewertet angesehen und erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI und die Dividendenrendite.