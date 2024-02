Scorpio Gold Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Scorpio Gold liegt der RSI bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38 und wird daher als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation angesehen, was eine "Neutral" Einstufung ergibt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Scorpio Gold mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,18 eine Unterbewertung auf, da sie 98 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (336,07). Diese Kennzahl signalisiert ebenfalls eine "Gut" Einstufung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral" Einschätzung für Scorpio Gold. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Scorpio Gold 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Scorpio Gold in Bezug auf den RSI, die fundamentale Analyse, das Sentiment und die Dividendenpolitik insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erhält.

