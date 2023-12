Scorpio Gold Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Scorpio Gold von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Scorpio Gold weist hier einen Wert von 5,18 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 319,17. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung um 98 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,38 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,25 CAD liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Scorpio Gold basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (61,54 Punkte) als auch der RSI25 (51,56 Punkte) deuten darauf hin, dass Scorpio Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.