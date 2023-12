Scorpio Gold Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Scorpio Gold: Aktuelle Bewertung und Stimmungslage der Anleger

Scorpio Gold wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bezüglich der Dividende als niedriger bewertet, da bei einer Dividende von 0 % eine Differenz von 3,77 Prozentpunkten besteht. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Scorpio Gold aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 18,75 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt die Einstufung "Gut" für die RSI.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scorpio Gold 5 im Vergleich zu durchschnittlich 321 in der Branche "Metalle und Bergbau". Somit ist Scorpio Gold aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral eingestellt, jedoch wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Scorpio Gold diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit für Scorpio Gold eine überwiegend negative Bewertung, basierend auf Dividende, technischer Analyse und Anleger-Sentiment. Die Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft.