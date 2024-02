Scorpio Gold Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von Scorpio Gold wurde in den letzten Monaten hinsichtlich verschiedener Faktoren analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Häufigkeit der Wortbeiträge eine übliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Scorpio Gold somit als neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,33 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,25 CAD und bedeutet einen Rückgang um 24,24 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,22 CAD, was über dem letzten Schlusskurs (+13,64 Prozent) liegt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scorpio Gold-Aktie daher eine neutrale Bewertung hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Scorpio Gold liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 42,86, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für die Aktie.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Scorpio Gold ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,18 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (98 Prozent) liegt und auf eine Unterbewertung hinweist. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat im Vergleich einen Wert von 334,96. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Aktie von Scorpio Gold aufgrund der verschiedenen Faktoren insgesamt eine neutrale Bewertung erhält, wobei fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hinweisen.