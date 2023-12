Scorpio Gold Aktie: Eine neue Chance!

Das kanadische Bergbauunternehmen Scorpio Gold wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da sein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,18 unter dem Branchendurchschnitt von 319,08 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Scorpio Gold-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 55,1, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für die Aktie abgegeben wird.

Die Dividendenrendite von Scorpio Gold liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,68 %, was zu einer schlechten Einstufung in Bezug auf die Dividende führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Scorpio Gold derzeit neutrale Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Dividendenrendite erhält, während es in fundamentalen Kriterien als unterbewertet eingestuft wird.