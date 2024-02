Scor Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Scor":

Die Scor-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 27,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,36 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,05 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (27,48 EUR) weicht mit +3,2 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab. Somit erhält die Scor-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Scor-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,09 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt die Scor-Aktie mit einer Überperformance von 27,09 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Scor-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Scor-Aktie. Der RSI7 liegt bei 58,88 und der RSI25 bei 37,43, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Scor ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab überwiegend positive Signale. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Scor-Aktie somit neutrale Tendenzen in der technischen Analyse, eine starke Performance im Branchenvergleich und eine positive Anleger-Stimmung.