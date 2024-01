Scor Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Scor":

In den letzten vier Wochen konnte bei der Aktie von Scor eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 65,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 66,37 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scor liegt bei 12, was im Vergleich zur Branche "Versicherung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Scor diskutiert, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verändert. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend erhält Scor aufgrund der Stimmungs- und RSI-Analyse eine insgesamt "Neutral"-Bewertung.