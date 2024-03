Scor Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Scor wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scor bei einem Wert von 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,08 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Scor aktuell 7. Dies ergibt eine positive Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält Scor eine gute Bewertung für ihre Dividendenpolitik.