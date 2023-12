Scor Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Scor":

Die technische Analyse zeigt, dass die Scor derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 26,55 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 26,63 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,3 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 27,99 EUR, was wiederum einer Abweichung von -4,86 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 7,09 Prozent und damit 7,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Die Dividendenpolitik der Scor-Aktie erhält daher eine Bewertung von "Gut".

In den letzten 12 Monaten erreichte die Scor-Aktie eine Performance von 27,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was einer Outperformance von +27,09 Prozent entspricht. Auch im Finanzsektor lag die Scor-Aktie mit 27,09 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von 0 Prozent. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem Rating von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz wird die Aktie von Scor als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Scor-Aktie führt.