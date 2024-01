Scopus Biopharma-Anleger wird’s freuen!

Die Scopus Biopharma ist derzeit mit einem Kurs von 0,037 USD etwa -26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt dazu, dass die kurzfristige Einschätzung "Schlecht" ist. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -26 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Scopus Biopharma in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53,66 Punkten, was bedeutet, dass die Scopus Biopharma-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch sie für beide RSI-Bewertungen ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Scopus Biopharma wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.