Scopus Biopharma Aktie: Das war ja klar …

Die Scopus Biopharma hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und liegt derzeit 80 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt 95 Prozent, was ebenfalls auf eine schlechte Entwicklung hindeutet. Die charttechnische Analyse ergibt somit für beide Zeiträume eine insgesamt negative Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Scopus Biopharma-Aktie ebenfalls negative Indikatoren. Der RSI7 liegt bei 100, was auf eine schlechte Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 75 liegt und somit ebenfalls eine negative Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung bezüglich der Scopus Biopharma. In den vergangenen Wochen überwogen zwar positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte, jedoch war die Stimmung insgesamt eher neutral.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutrales Bild. Die Aktivität im Netz war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Somit wird die Scopus Biopharma in diesem Punkt ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysemethoden und der Anleger-Stimmung eine eher negative bis neutrale Einschätzung für die Scopus Biopharma-Aktie.