Scopus Biopharma Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Scopus Biopharma festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Scopus Biopharma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 USD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,051 USD, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 USD weist eine Abweichung von +2 Prozent auf und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Scopus Biopharma liegt bei 31,25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da zwar überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden, aber in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung bei Scopus Biopharma.