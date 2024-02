ScoZinc Mining Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Aktienanalyse von Edm basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 0,25 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 0,14 CAD um -44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,18 CAD, was einer Abweichung von -22,22 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Edm von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt demnach eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Edm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält Edm für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammengefasst ergibt sich für Edm daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.