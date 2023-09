Scivita Medical Einweg-Broncho-Videoskop-Lösung wird auf der ERS 2023 präsentiert

Rom (ots/PRNewswire) -Scivita Medical präsentierte die Einweg-Broncho-Videoskop-Lösung auf dem European Respiratory Society (ERS) International Congress 2023, der vom 9. bis 13. September 2023 in Mailand, Italien, stattfindet (Stand D.03A). Die Scvita Medical Einweg-Broncho-Videoskop-Lösung umfasst ein Einweg-Broncho-Videoskop und einen Voll-HD-Endoskopie-Visualisierungs-Bildprozessor, der die verschiedenen Anforderungen von Atemwegschirurgen erfüllt.Die Abteilung für Atemwegserkrankungen ist eine der Abteilungen in Krankenhäusern, in denen ein hohes Risiko einer Kreuzkontamination besteht, insbesondere nach dem Ausbruch von COVID-19. Das Scivita Medical Einweg-Broncho-Videoskop ist ein flexibles Endoskop für den einmaligen Gebrauch. Das Endoskop muss nicht mehr nach jeder Operation sterilisiert werden, wodurch eine aufeinanderfolgende Nutzung möglich wird, die chirurgische Effizienz verbessert wird und die Gesamtkosten der Krankenhäuser gesenkt werden. Außerdem hat das Scivita Medical Einweg-Broncho-Videoskop 3 verschiedene Größen, die mehr Anwendungsszenarien bieten, einschließlich Behandlung und Diagnose.In der Vergangenheit konnten Einweg-Videoskope keine hochauflösenden Bilder liefern. Der Scivita Medical Voll-HD-Endoskopie-Visualisierungs-Bildprozessor ist eine Komplettlösung, die einen digitalen Videoausgang bietet, um Live-Bilder in hoher Qualität auch auf einem externen Bildschirm anzuzeigen. Es wird sowohl auf der Intensivstation als auch im Operationssaal eingesetzt, einschließlich der bettseitigen Bronchoskopie und Intubation. Atemwegsuntersuchung, Tracheotomie. Bronchoskopie, interventionelle Chirurgie usw.Das Scivita Medical Einweg-Broncho-Videoskop wurde auf Basis der einzigartigen Technologieplattform des Unternehmens entwickelt. Die Plattform stützt sich auf fünf synergetische Kerntechnologien: 4 K-UHD-Technologie für medizinische Bildgebung, Fluoreszenz-Technologie für medizinische Bildgebung, endoskopische Technologie für die Einweg-Endoskopie-Technologie, 3D-Bildgebungstechnologie und ultradünne Endoskop-Bildgebungstechnologie, die es dem Unternehmen ermöglicht, eine breite Palette innovativer endoskopischer Lösungen anzubieten, um die vielfältigen klinischen Anforderungen verschiedener klinischer Abteilungen/Krankenhäuser zu erfüllen.'Klinikfokus' ist unser Kernwert. Die ERS bietet uns eine großartige Gelegenheit, mit erstklassigen Atemwegschirurgen zu kommunizieren, was für uns hilfreich ist, um klinisches Feedback zur Verbesserung unserer Produkte zu erhalten", so Michael Li, Vizepräsident für Internationales Marketing und Vertrieb "Es ist auch ein wichtiger Schritt für uns, um mehr lokale Chirurgen zu erreichen und sie mit uns als globalem Unternehmen mit hochwertigen Produkten und einem umfassenden Produktangebot einschließlich Einweg- und Mehrweg-Endoskopen bekannt zu machen." Herr Li weiter.Informationen zu Scivita MedicalScivita Medical wurde 2016 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das minimalinvasive Diagnose- und Behandlungslösungen anbietet und sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und verwandten Produkten konzentriert. Scivita Medical hat die "Globalisierung" zu seiner Kernstrategie gemacht und Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan eingerichtet. Mit soliden internen F&E-Kapazitäten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien beruht, und ein umfassendes Portfolio von Endoskopprodukten und Produktkandidaten entwickelt, das alle Arten von Endoskopverfahren abdeckt, die von den verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden, um die unterschiedlichsten medizinischen Bedürfnisse zu erfüllen. Scivita Medical hält sich an die Werte „Klinischer Schwerpunkt", „Gemeinsame Innovation", „Menschenorientiert", „Exzellenz und Effizienz" und wird seine Kerntechnologien kontinuierlich verbessern, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten erhöhen und die bevorzugte Marke sein, der Ärzte und Patienten in aller Welt vertrauen.Weitere Informationen finden Sie unter: scivitamedical.com/#/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2209557/Scivita_Medical__ERS_2023.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2209558/Scivita_Medical_Single_use_Broncho_Videoscope_3_size.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2209559/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scivita-medical-einweg-broncho-videoskop-losung-wird-auf-der-ers-2023-prasentiert-301927037.htmlPressekontakt:Scivita Medical,WANG Ting,+86-512-8717-4749,TingWang@scivitamedical.comOriginal-Content von: Scivita Medical, übermittelt durch news aktuell