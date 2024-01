Scigineer Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Atlantic Coastal Acquisition Corp II":

Der Stimmung und Buzz um Scigineer zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmungsänderungsraten über einen längeren Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate neutral ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Scigineer bei 523,25 JPY, was eine positive Bewertung von "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 754 JPY 44,1 Prozent über diesem Wert. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 617,31 JPY eine positive Differenz von 22,14 Prozent. Insgesamt erhält Scigineer daher in der technischen Analyse die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für Scigineer wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab, und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Scigineer beträgt 45,3, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 32,43, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein neutrales Rating für Scigineer basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Diskussionsintensität, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength-Index insgesamt die Bewertung "Neutral" für Scigineer.