Mit Scientific Industries wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten zwei Wochen wurde Scientific Industries von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 3,68 USD, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der Aktienkurs selbst liegt aktuell bei 1,95 USD, was einem Abstand von -47,01 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -12,16 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Einschätzung basierend auf Sentiment und Buzz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gab nur wenige Änderungen in der Stimmung, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt negative Signale. Der RSI liegt aktuell bei 100, was auf eine Überbewertung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 75 zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Scientific Industries, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch auf "Schlecht" und "Neutral" hindeutet.