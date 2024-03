Scientific Industries Aktie: So geht’s nicht weiter!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Scientific Industries als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Scientific Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 70,67, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Scientific Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,18 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,18 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Scientific Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,79 USD) weicht somit um -48,71 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,02 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit -11,39 Prozent darunter. Somit erhält die Scientific Industries-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Scientific Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.