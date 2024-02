Scientific Industries Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Scientific Industries-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 53,57 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einstufung des RSI für die Aktie.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scientific Industries-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 3,76 USD liegt. Dieser Wert ist deutlich höher als der aktuelle Schlusskurs von 1,98 USD, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Selbst wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird und ein Wert von 2,27 USD ermittelt wird, liegt der letzte Schlusskurs immer noch deutlich darunter, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke bleiben neutral bewertet.

Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Anleger überwiegend negativ ist. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Scientific Industries-Aktie diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Aktie aufgrund sowohl der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments in den sozialen Medien.