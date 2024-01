Scientific Games Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Dividendenrendite von Light & Wonder beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten geben aufgrund dieser Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Light & Wonder festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Light & Wonder war zuletzt vorwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus den insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Light & Wonder-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 72,17 USD zeigt ein Abwärtspotential von -7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Light & Wonder somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.