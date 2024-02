Scientific Games Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Light & Wonder-Aktie wird laut technischer Analyse als "Gut" bewertet, da der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dieser beträgt 74,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 89,13 USD liegt, was einer Abweichung von +19,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 82,81 USD eine positive Abweichung von +7,63 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse von Analysten ergibt für Light & Wonder in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt auch zu einem "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat wurden 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben, was das Gesamturteil weiterhin bei "Gut" belässt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 79 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -11,37 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Light & Wonder-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.

In puncto Fundamentalanalyse weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) mit 36,75 einen Wert auf, der 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Light & Wonder-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 29,76 Prozent verzeichnet, was um 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,99 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 38,75 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.