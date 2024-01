Scientific Games Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser wird errechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Light & Wonder-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 95, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 73,53 eine Überkaufung an, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Light & Wonder-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,19 auf, was 9 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" (50,85). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine neutrale Einschätzung für die Light & Wonder-Aktie. Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 3 positiv, 2 neutral und 1 negativ aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 72,17 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von -7,34 Prozent bedeuten würde. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist die Light & Wonder-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.