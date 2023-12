Scientific Games Aktie: Chancenlos!

Light & Wonder, ein Unternehmen aus dem Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit, hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Dividendenrendite 0 %, was 2,74 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,74 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Light & Wonder im letzten Jahr eine Rendite von 29,76 Prozent erzielt. Dies liegt 29,54 Prozent über dem Durchschnitt von 0,22 Prozent in diesem Sektor. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die jährliche Rendite mit 3,92 Prozent deutlich unter der von Light & Wonder, die aktuell 25,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Light & Wonder in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analysten Light & Wonder bewertet, wobei 3 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" erfolgten. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Light & Wonder gibt, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 72,17 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -12,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (82,11 USD) fallen könnte, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Light & Wonder somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Bewertungen in Bezug auf die Dividendenrendite, die Rendite im Vergleich zu anderen Aktien und das Sentiment in den sozialen Medien zeigen, dass Light & Wonder gemischte Bewertungen erhält, jedoch insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.