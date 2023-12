Scientific Digital Imaging Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Aktienkurs von Sdi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Underperformance von -42,54 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Sdi um 39,31 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Die Diskussionen rund um Sdi in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen hin. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden sollte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Sdi liegt aktuell bei 11,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Sdi-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Sdi in diesem Punkt.

