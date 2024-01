Scientific Digital Imaging Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Sdi im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von -45,33 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Sdi im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche mit 42,56 Prozent deutlich darunter, die eine mittlere Rendite von -2,77 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für Sdi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vorwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sdi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 126,27 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 87,5 GBP liegt, was eine Abweichung von -30,7 Prozent darstellt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 97,12 GBP, während der letzte Schlusskurs bei -9,91 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) führt der RSI bei einem Niveau von 11,76 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,08 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Gut".