"Science Talks" der LMU: Wie Wissenschaft und Wirtschaft zur Bewältigung der aktuellen Krisen beitragen können

München, Bayern (ots) -In Zeiten multipler Krisen sind Ökonominnen und Ökonomen gefragt, wenn es um die Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen und die Abfederung der Rezessionsfolgen geht. Welchen Beitrag kann die Wissenschaft in diesem Spannungsfeld leisten? Und welche Art von Innovationen braucht zukunftsorientiertes Unternehmertum?Mit diesen Fragen beschäftigen sich am 22. November 2022 im Rahmen der LMU-Veranstaltungsreihe "Science Talks" folgende Podiumsdiskutanten:- Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer, Inhaberin des Lehrstuhls für Komparative Wirtschaftsforschung der LMU München- Jona Christians, Gründer und CEO von Sono MotorsGerne laden wir Sie dazu ein:Podiumsdiskussion"Wissenschaft und Wirtschaft in Zeiten multipler Krisen:Zwischen Forschung und Unternehmertum der Zukunft"Dienstag, 22. November 202219.00 - 20.30 Uhrin der Großen Aula im Hauptgebäude der LMUGeschwister-Scholl-Platz 1MünchenDie Veranstaltung wird zudem als Livestream übertragen.Anmeldung für den Livestream: https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_JLbSewNfR1abLfw9fvYQDQFür die Teilnahme in Präsenz ist keine Anmeldung erforderlich.Über ein Online-Tool werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen der achtteiligen "Science Talks" statt: Forscherinnen und Forscher der LMU aus verschiedenen Fachbereichen diskutieren hier mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die Rolle der Wissenschaften in der heutigen Gesellschaft.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe (https://www.lmu.de/de/studium/studienangebot/uni-fuer-alle/science-talks/index.html)