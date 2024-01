Science Sport löst Jubelsturm aus!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Science Sport eine Performance von -17,54 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 25,31 Prozent, was zu einer Unterperformance von -42,85 Prozent im Branchenvergleich für Science Sport führte. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 5,62 Prozent im letzten Jahr, und Science Sport lag 23,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zu Science Sport veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Science Sport-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Ergebnisse erzielt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,76 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 13,75 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,76 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 12,06 GBP und einer Abweichung von +14,01 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auf Basis trendfolgender Indikatoren wird Science Sport somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls positive Signale für Science Sport. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,08, was ebenfalls auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Science Sport auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.