Science Sport Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Science Sport-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 13,25 GBP für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 17 GBP, was einem Unterschied von +28,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,33 GBP zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +27,53 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Science Sport-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Science Sport liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,97 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Science Sport insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und kaum Änderungen identifiziert werden konnten.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Stimmungsbarometer zeigen eine überwiegend positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Science Sport-Aktie also gute Bewertungen aus technischer Sicht und im Bezug auf das Anleger-Sentiment, während die Dividendenpolitik als verbesserungsbedürftig eingestuft wird.