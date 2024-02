Science Sport Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Science Sport-RSI liegt bei 7,14 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 6,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Science Sport im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Science Sport, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aktuell liegt die Dividendenrendite der Aktie von Science Sport bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Persönliche Produkte, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,96 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Science Sport-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,55 GBP weicht um +31 Prozent vom aktuellen Kurs (17,75 GBP) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 14,54 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +22,08 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.