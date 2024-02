Science Sport Aktie: Was war das denn?

Science Sport schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies ist 2,96 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,96 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Science Sport liegt der RSI7 aktuell bei 8,33, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 13,33, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmung rund um die Aktie von Science Sport zeigt eine neutrale Tendenz. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien ist mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" vergeben.

Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Tendenz in Bezug auf die Dividendenrendite, während der RSI auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Die Anleger-Stimmung ist neutral und es gibt kaum Änderungen im langfristigen Stimmungsbild.