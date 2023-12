Science Sport Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Performance von Science Sport im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte ist unterdurchschnittlich, da das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Dividende von 0 % ausgeschüttet hat, während der Branchendurchschnitt bei 3,06 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung. Auch der Aktienkurs von Science Sport hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,54 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 25,21 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,75 % im Branchenvergleich und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Zudem liegt die Science Sport-Aktie im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 50, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Science Sport bei 12,85 GBP verläuft, während der Aktienkurs bei 11,75 GBP liegt. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 12,09 GBP liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Science Sport-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Science Sport jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Science Sport-Analyse.

Science Sport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...