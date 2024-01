Science Sport Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Science Sport betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 8,96 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 18,39, dass Science Sport überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Science Sport im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,79 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 25,82 Prozent, wobei Science Sport aktuell 27,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung. Auch die Gespräche der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen waren verstärkt positiv über das Unternehmen Science Sport. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die charttechnische Entwicklung der Science Sport-Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 12,79 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 14,5 GBP liegt, was einem Unterschied von +13,37 Prozent entspricht und daher die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (12,24 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+18,46 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Science Sport-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.