Science Applications Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Science Applications liegt aktuell bei 20,72, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Science Applications-Aktie, wobei 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Science Applications im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, beträgt 122,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,19 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Science Applications beträgt derzeit 1,15 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Science Applications ist insgesamt positiv, wobei vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Science Applications, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.