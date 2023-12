Science Applications Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) für die Science Applications-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 39,24 aufweist. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Science Applications.

Bei der Untersuchung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für Science Applications führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 19,7, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Science Applications-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Science Applications. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (122,5 USD) deutet auf ein Abwärtspotenzial von -2,19 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Science Applications also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

