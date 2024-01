Science Applications Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie der Science Applications wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 122,5 USD, was einer Erwartung von -4,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 128,05 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinweg die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Science Applications in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Science Applications-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 112,17 USD, was eine Abweichung von +14,16 Prozent zum aktuellen Kurs von 128,05 USD ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 120,29 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +6,45 Prozent entspricht. Damit wird die Science Applications-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Science Applications gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.