Science Applications Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Science Applications hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite jedoch 172,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 211,1 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 5,01 Prozent, wobei Science Applications aktuell 33,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, weist Science Applications einen RSI von 43,86 auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,27, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Science Applications mit einem Wert von 22,79 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,05. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Gesamteinstufung für die Aktie von Science Applications basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.