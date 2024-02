AB Science Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Science zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Science von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Science liegt aktuell bei 11,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Science überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Science-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Science beläuft sich auf 3,36 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,585 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,7 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,4 EUR, was zu einem Abstand von +5,44 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".