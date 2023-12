AB Science Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse von Aktien kann helfen herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein wichtiger Indikator hierfür ist der gleitende Durchschnitt, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Bei der Science-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 3,92 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 3,165 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 2,64 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Science-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Beim Sentiment und Buzz, also bei den weichen Faktoren zur Einschätzung einer Aktie, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Science eher durchschnittlich waren. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben jedoch ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Science-Aktie wider. Die überwiegend positiven Meinungen in den vergangenen Wochen führen zu einer "Gut"-Einstufung durch unsere Redaktion. Insgesamt sehen wir die Aktie von Science bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet an.

Zuletzt wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Science führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Science-Aktie in verschiedenen Analysebereichen ein "Neutral"-Rating, was auf eine ausgeglichene Einschätzung der Performance hindeutet.