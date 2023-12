Science 37 Holdings Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Science 37 Holdings Inc":

Die Diskussionen über die Aktie von Science in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Auch die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen lassen auf eine positive Einschätzung schließen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Science wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, je nach Intensität der Diskussion. In Bezug auf die Diskussionsaktivität wird Science langfristig als neutral bewertet, da es eine mittlere Aktivität gibt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Science derzeit negativ eingestuft wird. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -17,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 5,99 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -25,19 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Science aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, der darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine neutrale Einstufung der Aktie von Science.