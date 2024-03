Science 37 Holdings Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen konnte bei Science eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Science daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Science in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Dabei standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 25, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 30,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Science Aktie derzeit +2,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,54 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.